В Уганде подтвердили три новых случая заражения вирусом Эбола
В Уганде зафиксированы три новых случая заражения вирусом Эбола. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в Х.
По данным ведомства, общее число подтвержденных случаев заболевания в стране выросло до пяти.
Среди новых заболевших – водитель, перевозивший первого пациента с Эболой, а также медицинская работница, заразившаяся во время ухода за инфицированным. Оба проходят лечение и ранее находились под наблюдением как контактировавшие с заболевшим. Третий случай выявлен у жительницы Демократической Республики Конго, которая прибыла в Уганду с симптомами заболевания и обращалась за медицинской помощью в Кампале. Позже анализ подтвердил заражение вирусом Эбола.
23 мая ВОЗ пересмотрела оценку риска распространения лихорадки Эбола в ДР Конго, теперь он считается высоким. Днем ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус также сообщил, что в республике зарегистрировано почти 750 предполагаемых случаев заболевания Эболой и 177 возможных смертей.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что риск распространения вируса Эбола на территории России отсутствует.