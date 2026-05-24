Пашинян пообещал добиться отмены визового режима с ЕС в ближайшие два года

Ведомости

Вопрос отмены визового режима между Арменией и Европейским союзом может быть решен в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает агентство «Новости-Армения».

По словам главы правительства, переговорный процесс по либерализации визового режима продвигается и граждане Армении смогут рассчитывать на более свободные поездки в страны Евросоюза.

Премьер также прокомментировал сложности с получением виз, на которые в последние годы жалуются граждане страны. По его словам, причиной задержек является резкий рост числа заявителей. В 2018–2025 гг. число выезжающих из Армении в ЕС выросло на 500%. Посольства стран ЕС не успевают обслуживать все заявки граждан Армении, отметил Пашинян.

5 ноября 2025 г. Еврокомиссия передала Еревану план действий по либерализации визового режима, отмечает агентство.

План действий включает 74 обязательных пункта, сгруппированных в четыре блока: биометрические документы, управление границами, общественный порядок и защита прав человека.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 23 мая заявил, что Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы нанести ущерб России. Он заявил, что подобное происходило с Грузией, Молдавией и Украиной.

20 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что руководство Армении в последнее время предприняло ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по взаимодействию со странами ближнего зарубежья также сказал, что Армения не может одновременно находиться в ЕАЭС и Европейском союзе (ЕС): «Танцевать на двух свадьбах не получится». По его словам, одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению.

