Трамп призвал не спешить с соглашением по Ирану
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном идут конструктивно, а американские переговорщики не намерены торопиться, так как время на их стороне. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По его словам, переговорный процесс проходит организованно и без существенных осложнений.
Clash Report 24 мая в соцсети X написал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о существенном прогрессе на переговорах с Ираном. По его словам, определенные подвижки уже есть, однако работа еще не завершена. Рубио выразил надежду, что уже в ближайшие часы поступят хорошие новости, в первую очередь касающиеся ситуации в Ормузском проливе и выстраивания дальнейшего переговорного процесса.
Трамп ранее также заявлял, что мирное соглашение с Ираном по большей части урегулировано и в ближайшее время он объявит об этом.