Песков: остается открытым вопрос о выборе дальнейшего пути Армении

Россия продолжает диалог с Арменией, несмотря на развитие Ереваном отношений с другими внешнеполитическими направлениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Москве слышали заявления армянского руководства о том, что Ереван не намерен заниматься антироссийской риторикой.



«В то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе, так сказать, дальнейшего пути экономической интеграции», – заявил пресс-секретарь. Он напомнил, что во время встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна последний заявлял о сохранении членства страны в ЕАЭС при одновременном развитии отношений с ЕС. По словам Пескова, Пашинян также говорил, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято на референдуме.