Песков: остается открытым вопрос о выборе дальнейшего пути Армении
Россия продолжает диалог с Арменией, несмотря на развитие Ереваном отношений с другими внешнеполитическими направлениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Москве слышали заявления армянского руководства о том, что Ереван не намерен заниматься антироссийской риторикой.
«В то же время, конечно, остается открытым вопрос о выборе, так сказать, дальнейшего пути экономической интеграции», – заявил пресс-секретарь. Он напомнил, что во время встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна последний заявлял о сохранении членства страны в ЕАЭС при одновременном развитии отношений с ЕС. По словам Пескова, Пашинян также говорил, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято на референдуме.
Отдельно Песков отметил, что Армения получает российские энергоносители по «весьма привлекательным и более чем льготным» ценам. «Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особенно ближайшим союзникам и партнерам», – заявил он. Он добавил, что подобные условия невозможны для участников других интеграционных объединений, где действуют рыночные цены на энергоресурсы.
Песков также подчеркнул, что в Армении существуют политические силы, поддерживающие дальнейшее углубление интеграции с Россией, и такой подход импонирует Москве.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 23 мая заявил, что Запад пытается втянуть Армению в антироссийский лагерь, чтобы нанести ущерб России. Он заявил, что подобное происходило с Грузией, Молдавией и Украиной.
21 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что обсуждение возможного исключения страны из ЕАЭС невозможно без официальной инициативы Еревана. Он отметил, что вопрос об исключении Армении не может рассматриваться, пока страна не представит соответствующую заявку и не выразит желание. По словам Мирзояна, Ереван такого желания не выражал.