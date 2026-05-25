Путин провел телефонный звонок с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества двух государств в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждая обстановку на Ближнем Востоке, Путин и Аль Халифа подчеркнули необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана «при безусловном учете интересов всех государств региона».
2 марта Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами стран Персидского залива. Обсуждалась военная эскалация вокруг Ирана и риски расширения конфликта в регионе. Тогда с Аль Халифой состоялся отдельный разговор: лидеры рассмотрели «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана в результате действий США и Израиля, которая подводит регион к грани полномасштабной войны. Они также подчеркивали необходимость как можно скорее прекратить боевые действия и вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло.