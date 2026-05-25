Полянский обвинил ОБСЕ в отказе осудить теракт ВСУ в Старобельске
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Швейцария, являющаяся действующим председателем ОБСЕ, уклонилась от осуждения удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя ответ швейцарского председательства на российское письмо с требованием осудить атаку.
«Там нет осуждения. Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому "по сообщениям" нанесен удар, находится на "временно оккупированной территории Украины"», – отметил дипломат.
По его словам, швейцарцы одновременно созвали специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения «последних ударов с воздуха», которое состоится 26 мая в 18:00 мск. «Хотя нам достоверно известно, что созвали они его только после нашей "ответки" на теракт, с подачи западников и по пункту повестки дня о пресловутой "российской агрессии"», – написал Полянский, назвав представителей ОБСЕ лицемерами.
Москва настаивает на международном осуждении удара по мирным гражданам. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал международные структуры осудить теракт. По его словам, молчание «будет равносильно пособничеству». Китай выразил глубокую обеспокоенность атакой. ООН призвала стороны воздерживаться от действий, ведущих к эскалации, и осудила удары по гражданским объектам.
22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. В результате 21 человек погиб, 63 пострадало. Главное управление Следственного комитета ЛНР возбудило уголовное дело о теракте.