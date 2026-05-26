Рубио: США не ведут активных переговоров с Украиной
США не ведет активных переговоров с Украиной и не планирует их. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит Investinglive.
25 мая в госдепе подтвердили телефонный разговор Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По данным МИДа РФ, Лавров по поручению президента довел до США информацию, что Вооруженные силы (ВС) России приступают к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве. Атаки совершаются в качестве ответной меры на непрекращающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов в РФ.
Согласно официальному справочнику госдепа США на март 2026 г., среди ключевых сотрудников посольства США в Киеве числится 21 человек. В 2023 г. экс-госсекретарь Энтони Блинкен оценивал численность диппредставительства в 45 человек, не считая сотрудников Пентагона.