25 мая в госдепе подтвердили телефонный разговор Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По данным МИДа РФ, Лавров по поручению президента довел до США информацию, что Вооруженные силы (ВС) России приступают к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве. Атаки совершаются в качестве ответной меры на непрекращающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов в РФ.