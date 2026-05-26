Главная / Политика /

Россия заявила Чехии протест из-за задержания митрополита Илариона

Москва требует незамедлительно освободить священнослужителя
Ведомости

МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Чехии в России Яну Ондржейке из-за задержания митрополита Русской православной церкви Илариона (Алфеева), сообщило ведомство.

По данным МИДа, дипломату указали на абсурдность и полную безосновательность подозрений в «производстве и обороте наркотических средств», которые выдвинуты в отношении митрополита. Российское ведомство считает, что проведение операции полицией Чехии на основании анонимного сообщения говорит о ее спланированном характере.

Москва потребовала безусловного и незамедлительного освобождения священнослужителя и прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии.

Что известно о задержании митрополита Илариона в Чехии

Политика / Международные новости

Адвокат митрополита Михал Пацовски рассказал, что основанием для действий полиции в отношении митрополита стало анонимное письмо. По его словам, нужно установить, когда поступило письмо, что именно было в нем указано и содержало ли оно сведения о конкретном автомобиле, маршруте, пассажирах или багажном отделении. Ожидается, что сторона защиты получит доступ к материалам дела 26 мая.

24 мая митрополита Илариона задержали в Карловых Варах. Полицейские остановили его автомобиль, в багажнике которого нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. По словам защиты, остановка транспортного средства прошла без объяснения причин. Митрополит категорически отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков и считает произошедшее провокацией.

