Россия заявила Чехии протест из-за задержания митрополита Илариона

Адвокат митрополита Михал Пацовски рассказал, что основанием для действий полиции в отношении митрополита стало анонимное письмо. По его словам, нужно установить, когда поступило письмо, что именно было в нем указано и содержало ли оно сведения о конкретном автомобиле, маршруте, пассажирах или багажном отделении. Ожидается, что сторона защиты получит доступ к материалам дела 26 мая.