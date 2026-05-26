Митрополит Иларион после освобождения поблагодарил патриарха и российский МИД
Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Чехии по подозрению в хранении наркотиков и освобожденный 26 мая, выразил благодарность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также МИД России. Об этом говорится в Telegram-канале митрополита.
«Особую признательность выражаю святейшему патриарху за его поддержку и молитвы, а также Министерству иностранных дел Российской Федерации, лично Марии Владимировне Захаровой, российским дипломатам и всем, кто не остался безучастным в этой непростой ситуации», – написал Иларион.
Митрополит был задержан 24 мая в Карловых Варах после того, как полиция остановила его автомобиль и обнаружила в багажнике четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Он назвал произошедшее провокацией, заявил, что в последние месяцы сталкивался с давлением и угрозами, и потребовал «полной, независимой и процессуально безупречной проверки».
Русская православная церковь призвала чешские власти обеспечить соблюдение прав священнослужителя. МИД России расценил задержание как провокацию для очернения митрополита и православия, потребовал его немедленного освобождения и вызвал временного поверенного Чехии.
25 мая МИД РФ потребовал от Чехии немедленно освободить митрополита Илариона. В тот же день адвокат Иван Мельников, изучивший обстоятельства дела, допустил, что прокуратура Чехии может отказать в возбуждении уголовного дела из-за процессуальных нарушений.