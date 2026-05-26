Митрополит Иларион после освобождения поблагодарил патриарха и российский МИД

Митрополит был задержан 24 мая в Карловых Варах после того, как полиция остановила его автомобиль и обнаружила в багажнике четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Он назвал произошедшее провокацией, заявил, что в последние месяцы сталкивался с давлением и угрозами, и потребовал «полной, независимой и процессуально безупречной проверки».