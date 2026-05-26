Нидерланды вызвали посла России из-за ударов по Киеву
Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Владимира Тарабрина в связи с последними ударами по объектам в Киеве. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Том Берендсен, передает ТАСС.
По его словам, причиной вызова российского дипломата стала интенсивность российских ударов по украинской столице в последние дни.
МИД Германии также вызвал российского посла в Берлине после призывов Москвы покинуть Киев. Российскому послу заявили, что Германия продолжит поддерживать Украину.
22 мая украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие в Старобельске. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. Спасательная операция завершилась 24 мая.
24 мая войска РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине. В Минобороны РФ заявили, что массированный удар был нанесен баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер».
25 мая в МИД РФ заявили, что российские военные в ответ на теракт будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам. В ведомстве также предупредили персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИДе рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.