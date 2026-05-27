Песков: встреча Путина и Пашиняна в ближайшее время не планируется

25 апреля Песков заявил, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Песков также сообщил, что вопрос дальнейшего внешнеполитического курса Армении остается открытым. Он напомнил о переговорах Путина и Пашиняна, в ходе которых армянский премьер заявлял о намерении сохранить членство страны в ЕАЭС и параллельно развивать отношения с Европейским союзом. В интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину Песков сказал, что переговоры были в формате откровенного разговора.