Главная / Политика /

Митрополит Иларион покинул Чехию из-за риска повторного задержания

Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный 24 мая в Карловых Варах по подозрению в хранении наркотиков и освобожденный 26 мая, принял решение уехать из Чехии. Об этом он сообщил ТАСС.

«Пока я уехал из Чехии. Увидев, как легко делаются подобные вещи, я опасаюсь, чтобы история не повторилась», – сказал митрополит. Он также сообщил, что планирует доложить обо всех обстоятельствах произошедшего патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

В Чехии 24 мая после того, как священнослужитель покинул храм святых апостолов Петра и Павла, его автомобиль был остановлен полицией. В багажнике обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков и назвал произошедшее провокацией.

По версии защиты, остановка транспортного средства произошла без объяснения причин – автомобиль на шоссе «фактически ожидали» две полицейские машины. Адвокат митрополита обратил внимание, что полицейские сразу приступили к досмотру, лишив священнослужителя возможности наблюдать за ним.

Русская православная церковь призвала чешские власти обеспечить соблюдение прав священнослужителя. МИД России расценил задержание как провокацию для очернения митрополита и православия, потребовал его немедленного освобождения и вызвал временного поверенного Чехии. 26 мая стало известно, что митрополит Иларион вышел на свободу, а его адвокат заявил, что основанием для действий полиции стало анонимное письмо. После освобождения иерарх выразил благодарность патриарху Кириллу и МИД РФ.

