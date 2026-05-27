Митрополит Иларион покинул Чехию из-за риска повторного задержания

Русская православная церковь призвала чешские власти обеспечить соблюдение прав священнослужителя. МИД России расценил задержание как провокацию для очернения митрополита и православия, потребовал его немедленного освобождения и вызвал временного поверенного Чехии. 26 мая стало известно, что митрополит Иларион вышел на свободу, а его адвокат заявил, что основанием для действий полиции стало анонимное письмо. После освобождения иерарх выразил благодарность патриарху Кириллу и МИД РФ.