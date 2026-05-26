CNY Бирж.10,527-0,75%CHKZ16 550-2,07%RGSS0,192-0,93%IMOEX2 590,59-0,29%RTSI1 140,65-0,29%RGBI118,89-0,18%RGBITR781,66-0,15%
Главная / Общество /

Митрополит Иларион вышел на свободу

Ведомости

Митрополит Иларион и его оператор вышли на свободу в Чехии, говорится в Telegram-канале священнослужителя.

О подробностях редакция канала пообещала рассказать позже.

Митрополита арестовали 24 мая в Карловых Варах. В багажнике у него нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. По словам защиты, остановка транспортного средства прошла без объяснения причин. Митрополит категорически отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков и считает произошедшее провокацией.

Адвокат митрополита Михал Пацовски рассказал, что основанием для действий полиции в отношении митрополита стало анонимное письмо. Ожидается, что сторона защиты получит доступ к материалам дела 26 мая.

26 мая МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Чехии в России Яну Ондржейке из-за задержания митрополита. По данным МИДа, дипломату указали на абсурдность и полную безосновательность подозрений в «производстве и обороте наркотических средств», которые выдвинуты в отношении митрополита. 

