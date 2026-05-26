Митрополит Иларион вышел на свободу

Митрополита арестовали 24 мая в Карловых Варах. В багажнике у него нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. По словам защиты, остановка транспортного средства прошла без объяснения причин. Митрополит категорически отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков и считает произошедшее провокацией.