Митрополит Иларион вышел на свободу
Митрополит Иларион и его оператор вышли на свободу в Чехии, говорится в Telegram-канале священнослужителя.
О подробностях редакция канала пообещала рассказать позже.
Митрополита арестовали 24 мая в Карловых Варах. В багажнике у него нашли четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. По словам защиты, остановка транспортного средства прошла без объяснения причин. Митрополит категорически отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков и считает произошедшее провокацией.
Адвокат митрополита Михал Пацовски рассказал, что основанием для действий полиции в отношении митрополита стало анонимное письмо. Ожидается, что сторона защиты получит доступ к материалам дела 26 мая.
26 мая МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Чехии в России Яну Ондржейке из-за задержания митрополита. По данным МИДа, дипломату указали на абсурдность и полную безосновательность подозрений в «производстве и обороте наркотических средств», которые выдвинуты в отношении митрополита.