Иранское управление по контролю над Ормузским проливом попало под санкции США

27 мая Reuters писал, что проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном содержит пункт о снятии военно-морской блокады с Ормузского пролива, а также восстановлении коммерческого судоходства в районе до довоенного уровня. Рамочное соглашение, которое не распространяется на военные суда и предусматривает управление Ираном судоходством через пролив в сотрудничестве с Оманом, еще не доработано, отметило агентство.