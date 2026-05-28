Иранское управление по контролю над Ормузским проливом попало под санкции США
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции в отношении управления по контролю над Ормузским проливом Ирана. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
OFAC отметило, что новые ограничения связаны с антитеррористическими мерами. Кроме того, ведомство указало, что управление по контролю над Ормузским проливом сотрудничает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Рестрикции США подразумевают блокировку всего имущества управления, любых организаций, которые на 50% или более принадлежат иранской структуре. Кроме того, санкции запрещают сделки, транзакции и иные действия с указанным управлением.
27 мая Reuters писал, что проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном содержит пункт о снятии военно-морской блокады с Ормузского пролива, а также восстановлении коммерческого судоходства в районе до довоенного уровня. Рамочное соглашение, которое не распространяется на военные суда и предусматривает управление Ираном судоходством через пролив в сотрудничестве с Оманом, еще не доработано, отметило агентство.
24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном «в значительной степени согласовано» и что в ближайшее время он планирует объявить об этом. «Осталось только довести его до конца», – сказал он о мирном документе.
21 мая агентство Tasnim сообщило, что США через Пакистан передали Ирану обновленный проект мирного соглашения. По данным источника агентства, пакистанский посредник в Тегеране пытается сблизить позиции сторон и согласовать формулировки документа. При этом, по его словам, окончательных договоренностей пока достичь не удалось.