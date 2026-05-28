Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,477+0,01%MRKS0,49+0,72%ARSA7,02-0,85%IMOEX2 586,91-0,13%RTSI1 149,39-0,13%RGBI118,98+0,08%RGBITR782,72+0,11%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иранское управление по контролю над Ормузским проливом попало под санкции США

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции в отношении управления по контролю над Ормузским проливом Ирана. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

OFAC отметило, что новые ограничения связаны с антитеррористическими мерами. Кроме того, ведомство указало, что управление по контролю над Ормузским проливом сотрудничает с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Рестрикции США подразумевают блокировку всего имущества управления, любых организаций, которые на 50% или более принадлежат иранской структуре. Кроме того, санкции запрещают сделки, транзакции и иные действия с указанным управлением.

США и Иран обменялись ударами: главное

Политика / Международные новости

27 мая Reuters писал, что проект соглашения между Тегераном и Вашингтоном содержит пункт о снятии военно-морской блокады с Ормузского пролива, а также восстановлении коммерческого судоходства в районе до довоенного уровня. Рамочное соглашение, которое не распространяется на военные суда и предусматривает управление Ираном судоходством через пролив в сотрудничестве с Оманом, еще не доработано, отметило агентство.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном «в значительной степени согласовано» и что в ближайшее время он планирует объявить об этом. «Осталось только довести его до конца», – сказал он о мирном документе.

21 мая агентство Tasnim сообщило, что США через Пакистан передали Ирану обновленный проект мирного соглашения. По данным источника агентства, пакистанский посредник в Тегеране пытается сблизить позиции сторон и согласовать формулировки документа. При этом, по его словам, окончательных договоренностей пока достичь не удалось.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте