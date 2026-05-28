Токаев назвал успешными переговоры с Путиным в узком формате

Российский лидер прилетел в Казахстан с государственным визитом 27 мая. Помимо переговоров в узком и расширенном составе 28 мая в этот же день должны быть подписаны документы, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.