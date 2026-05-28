Токаев назвал успешными переговоры с Путиным в узком формате
Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в узком формате прошли успешно, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимные нацеленности на укрепление нашего многопланового партнерства», – сказал он.
28 мая Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где проходят российско-казахстанские переговоры. В церемонии приняла участие рота почетного караула. В честь Путина в небе над Астаной пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах российского флага.
Российский лидер прилетел в Казахстан с государственным визитом 27 мая. Помимо переговоров в узком и расширенном составе 28 мая в этот же день должны быть подписаны документы, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
Перед визитом в Казахстан Путин написал статью об отношениях Москвы и Алма-Аты для «Казахстанской правды». В ней президент подчеркнул, что сотрудничество двух стран основано на «нерушимых принципах взаимного уважения и доверия» и остаются важным фактором стабильности на евразийском пространстве.