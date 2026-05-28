CNY Бирж.10,455-0,19%MGTS1 328+1,22%VEON-RX58+1,05%IMOEX2 596,53+0,24%RTSI1 153,67+0,24%RGBI119,02+0,11%RGBITR782,94+0,13%
Главная / Политика /

Путин отметил создание в Казахстане международной организации по русскому языку

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан особо отметил создание международной организации по русскому языку по инициативе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом он заявил в ходе переговоров.

По словам российского лидера, организация уже приступила к работе в соответствии со своим уставом.

«Хочу отметить, что и вчера в беседе с глазу на глаз, в неформальной обстановке вы тоже об этом упомянули, причем сделали определенные замечания по поводу того, как можно было бы организовать эту работу дальше», – заявил Путин.

31 января сообщалось, что русский язык сохранит статус официального в Казахстане. Соответствующее положение осталось в проекте новой конституции страны.

Визит Путина в Казахстан проходит с 27 по 29 мая. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 28 мая. В этот день состоятся российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составах. Во второй половине дня президент РФ примет участие в V Евразийском экономическом форуме, а 29 мая – в заседании Высшего евразийского экономического совета.

Как Владимира Путина встретили в Астане
27 мая Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. В воздухе его самолет сопровождали истребители и вертолеты ВВС страны, а в аэропорту Астаны российского лидера встретил президент Касым-Жомарт Токаев.
27 мая Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. В воздухе его самолет сопровождали истребители и вертолеты ВВС страны, а в аэропорту Астаны российского лидера встретил президент Касым-Жомарт Токаев. / Сергей Бобылев / ТАСС

