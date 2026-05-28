Путин отметил создание в Казахстане международной организации по русскому языку
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан особо отметил создание международной организации по русскому языку по инициативе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом он заявил в ходе переговоров.
По словам российского лидера, организация уже приступила к работе в соответствии со своим уставом.
«Хочу отметить, что и вчера в беседе с глазу на глаз, в неформальной обстановке вы тоже об этом упомянули, причем сделали определенные замечания по поводу того, как можно было бы организовать эту работу дальше», – заявил Путин.
31 января сообщалось, что русский язык сохранит статус официального в Казахстане. Соответствующее положение осталось в проекте новой конституции страны.
Визит Путина в Казахстан проходит с 27 по 29 мая. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 28 мая. В этот день состоятся российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составах. Во второй половине дня президент РФ примет участие в V Евразийском экономическом форуме, а 29 мая – в заседании Высшего евразийского экономического совета.