Путин: стратегическое партнерство РФ и Казахстана основано на дружбе
Российско-казахстанское стратегическое партнерство основано на дружбе и взаимном уважении. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с казахстанской стороной в Астане.
«Много было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению, расширению нашего стратегического партнерства, которое действительно основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов, в том числе и в рамках единого государства», – сказал российский лидер.
Государственный визит Путина в Казахстан проходит с 27 по 29 мая. По прибытию Путина в аэропорт Астаны его у трапа встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Самолет российского президента сопровождали истребители ВВС Казахстана. Ключевые мероприятия визита предусмотрены 28 мая, включая российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном форматах. В этот же день должны быть подписаны документы, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Во второй половине дня глава российского государства примет участие в V Евразийском экономическом форуме, а 29 мая – в заседании Высшего евразийского экономического совета.