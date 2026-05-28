Путин: стратегическое партнерство РФ и Казахстана основано на дружбе

Государственный визит Путина в Казахстан проходит с 27 по 29 мая. По прибытию Путина в аэропорт Астаны его у трапа встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Самолет российского президента сопровождали истребители ВВС Казахстана. Ключевые мероприятия визита предусмотрены 28 мая, включая российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном форматах. В этот же день должны быть подписаны документы, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Во второй половине дня глава российского государства примет участие в V Евразийском экономическом форуме, а 29 мая – в заседании Высшего евразийского экономического совета.