Ушаков анонсировал обсуждение дальнейшего участия Армении в ЕАЭС 29 мая
Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая обсудят дальнейшее участие Армении в объединении, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Завтра будет заседание Высшего евразийского совета. Я считаю, что этот вопрос в той или иной степени будет обсуждаться», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Так Ушаков ответил на вопрос о том, каков российско-казахстанский консенсус по поводу продолжения нахождения Армении в союзе.
Сейчас президент РФ Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом. 29 мая он примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, а 28 мая – в V Евразийском экономическом форуме, тема которого – «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».
27 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли ЕАЭС или сближаться с Европейским союзом (ЕС). По его словам, задача властей заключается в том, чтобы у страны был выбор. Пашинян также раскритиковал партнеров, которые, по его мнению, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми.
26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что у страны нет желания создавать напряженность в отношениях с Россией ни в политическом диалоге, ни в экономике, ни в многосторонних форматах. Говоря о проблемах с поставками армянских товаров в РФ, Мирзоян допустил, что они могут быть объективными. Он также подчеркнул необходимость диверсификации источников поставок и рынков сбыта для любой страны, назвав это «аксиоматической истиной».