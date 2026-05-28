Ушаков анонсировал обсуждение дальнейшего участия Армении в ЕАЭС 29 мая

26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что у страны нет желания создавать напряженность в отношениях с Россией ни в политическом диалоге, ни в экономике, ни в многосторонних форматах. Говоря о проблемах с поставками армянских товаров в РФ, Мирзоян допустил, что они могут быть объективными. Он также подчеркнул необходимость диверсификации источников поставок и рынков сбыта для любой страны, назвав это «аксиоматической истиной».