Ушаков опроверг слова Рубио о послании Путина Трампу
Россия не передавала никакого послания от президента РФ Владимира Путина президенту США Дональду Трампу, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
При этом, по его словам, американцам было передано по соответствующим каналам рекомендация в связи с началом систематических ударов российской армией по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
«Ответа, насколько я знаю, пока не было», – добавил Ушаков.
25 мая МИД России сообщил, что ВС РФ будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. Ведомство считает, что Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что «системность» в заявлении МИДа не означает периодичность ударов. В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что реакция Вашингтона на удары по Киеву будет «ответственной».
26 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 25 мая передал через него послание Трампу от Путина. По его словам, российский лидер попросил министра передать послание Рубио, чтобы тот передал Трампу.