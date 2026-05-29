Песков назвал самую большую глупость Брюсселя
Самая большая глупость, которую делают европейцы и люди в Брюсселе, состоит в том, что они полностью отказываются от какого-либо диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решать проблемы, их обсуждать без диалога невозможно», – сказал он.
28 мая Песков сообщил, что государства Евросоюза не выходили на Россию с инициативой о переговорах.
Politico со ссылкой на европейских чиновников писало, что ЕС рассматривает вероятных представителей для потенциальных будущих переговоров с Москвой на фоне снижения посреднической роли США в украинском конфликте.
15 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не воспринимает всерьез заявления европейских политиков о необходимости восстановления диалога с РФ после прежних призывов нанести стране «стратегическое поражение».