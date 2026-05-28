Песков: Евросоюз не предлагал России переговоров

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что лично для него предпочтительным вариантом для ведения переговоров был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Российский лидер при этом подчеркнул, что решение о представителе европейские страны должны принимать самостоятельно. 11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против кандидатуры Шрёдера, заявив, что он является «известным лоббистом российских компаний».