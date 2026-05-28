Политика

Песков: Евросоюз не предлагал России переговоров

Ведомости

Государства Евросоюза (ЕС) не выходили на Россию с инициативой о переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не выходили», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

26 мая Politico со ссылкой на европейских чиновников писало, что ЕС рассматривает вероятных представителей для потенциальных будущих переговоров с Москвой на фоне снижения посреднической роли США в украинском конфликте. По информации газеты, на роль возможных переговорщиков рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинистё. Ранее среди потенциальных кандидатов назывались бывший премьер-министр Италии Марио Драги, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что лично для него предпочтительным вариантом для ведения переговоров был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Российский лидер при этом подчеркнул, что решение о представителе европейские страны должны принимать самостоятельно. 11 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против кандидатуры Шрёдера, заявив, что он является «известным лоббистом российских компаний».

