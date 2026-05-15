Политика

Лавров усомнился в искренности призывов Европы к диалогу с Россией

Ведомости

Москва не воспринимает всерьез заявления европейских политиков о необходимости восстановления диалога с РФ после прежних призывов нанести стране «стратегическое поражение». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам.

По словам Лаврова, в европейских столицах «вдруг очнулись», осознав, что им в перспективе придется выстраивать контакты с Россией. Однако, как отметил министр, представители Европы одновременно пытаются обозначить собственные условия будущего взаимодействия.

«Мы не напрашиваемся в какие-то переговорные процессы с Европой. И ответ президента Путина надо рассматривать именно в контексте того, что мы готовы, но никогда не будем бегать, умолять», – заявил министр.

11 мая президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пора начать самостоятельный диалог с Россией. 28 апреля финский лидер уже говорил, что Европе придется возобновить диалог с Россией. Тогда он отмечал, что вопрос заключается лишь в том, произойдет это до завершения конфликта на Украине или после.

7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту. По его словам, сейчас ведутся консультации с лидерами 27 стран ЕС для выработки подхода к будущим контактам с Москвой, когда «настанет подходящий момент».

8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Москва не была инициатором разрыва отношений с ЕС.

