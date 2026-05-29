Путин и Токаев поприветствовали друг друга перед заседанием ЕАЭС
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись приветствиями перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое проходит в Астане. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
В Астане началось заседание высшего ЕАЭС в узком составе. В составе российской стороны участвуют вице-премьер Алексей Оверчук и помощник президента Юрий Ушаков.
Кроме Путина, в заседании принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также вице-премьер Армении Мгер Григорян. В расширенном составе к заседанию подключатся представители государств – наблюдателей ЕАЭС: президент Узбекистана, вице-президент Кубы и министр промышленности Ирана.
На заседании заслушают доклады о выполнении стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. и о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг, а также об итогах работы в области регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. На следующий день прошли российско-казахстанские переговоры. В ходе расширенных переговоров Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией «не существует каких-либо так называемых спорных вопросов». По итогам стороны подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.