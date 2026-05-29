Путин и Токаев поприветствовали друг друга перед заседанием ЕАЭС

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. На следующий день прошли российско-казахстанские переговоры. В ходе расширенных переговоров Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией «не существует каких-либо так называемых спорных вопросов». По итогам стороны подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.