Вице-президент Кубы призвал страны ЕАЭС инвестировать в ее экономику
Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса обратился к государствам ЕАЭС с призывом инвестировать в экономику острова. Он озвучил инициативу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
«Одним из приоритетов является стимулирование участия евразийских инвесторов и финансовых институтов в экономическом и социальном развитии Кубы, особенно в стратегически важных сферах», – отметил Меса (цитата по «РИА Новости»).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 мая заявил, что республика готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка.
19 мая Politico со ссылкой на источники сообщала, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям. 20 мая Reuters информировало, что США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро.