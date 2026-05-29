Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GECO16,83-3,05%CNY Бирж.10,479+0,18%IMOEX2 562,18-0,84%RTSI1 130,9-0,84%RGBI118,85-0,13%RGBITR782,13-0,1%
Главная / Политика /

Вице-президент Кубы призвал страны ЕАЭС инвестировать в ее экономику

Ведомости

Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса обратился к государствам ЕАЭС с призывом инвестировать в экономику острова. Он озвучил инициативу на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

«Одним из приоритетов является стимулирование участия евразийских инвесторов и финансовых институтов в экономическом и социальном развитии Кубы, особенно в стратегически важных сферах», – отметил Меса (цитата по «РИА Новости»).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 мая заявил, что республика готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка.

19 мая Politico со ссылкой на источники сообщала, что США начали подготовку военного сценария против Кубы. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа недовольна тем, что политика давления, включавшая ограничения поставок топлива на остров, не привела к экономическим и политическим изменениям. 20 мая Reuters информировало, что США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь