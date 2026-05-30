В НАТО призвали не преувеличивать угрозу после инцидентов с дронами в Европе

НАТО не следует чрезмерно реагировать на серию инцидентов с беспилотниками, произошедших в последние месяцы в странах восточного фланга альянса. Об этом в интервью Bloomberg заявил председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

По словам Драгоне, альянс не видит оснований для излишне эмоциональной реакции на подобные происшествия. Он подчеркнул, что НАТО находится «в хорошей форме» и продолжает реализацию долгосрочных планов развития.

Высказывание Драгоне прозвучало в ответ на недавнюю критику со стороны министра обороны США Пита Хегсета, который на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре обратил внимание на подход европейских союзников к вопросам безопасности. Говоря об отношениях с партнерами в Азии, глава Пентагона отметил, что США адаптируются к условиям «без драм и морализаторства». Он указал, что «Европе стоило бы взять это на заметку».

Последний случай с беспилотниками произошел в Румынии 29 мая. По данным румынских властей, беспилотник, происхождение которого остается неизвестным, врезался в крышу 10-этажного жилого дома. В результате возникшего после удара пожара пострадали два человека.

В этот же день президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Евросоюз в первую очередь реагирует на любой беспилотник как на российский. В связи с этим президент отметил, что необходима экспертиза обломков дронов.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший в Галаце беспилотник летел в направлении Украины, но его траектория была изменена в результате работы ПВО Украины.

