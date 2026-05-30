Глава МИД ФРГ пообещал ответ ЕС и НАТО из-за дрона в Румынии

В НАТО призвали не преувеличивать угрозу альянсу
Евросоюз и НАТО готовят совместный ответ России после падения беспилотника в Румынии, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – заявил Вадефуль (цитата по «РИА Новости»).

Министр пообещал, что ЕС продолжит поддерживать Украину и наращивать свою оборону.

29 мая в городе Галаце беспилотник неизвестного происхождения врезался в крышу 10-этажного жилого дома. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.

Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО не стоит чрезмерно реагировать на инциденты с дронами на восточном фланге.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что атаки дронов на европейских территориях – это способ втянуть НАТО в конфликт и заставить западные страны продолжать поддерживать Киев.

