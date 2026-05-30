Россия и Индия договорились укреплять сотрудничество в морской сфере

Переговоры провели председатель Морской коллегии Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии Аджит Довал. В ходе встречи стороны рассмотрели предложения по реализации совместных проектов в области судостроения и судоремонта, а также обсудили перспективы сотрудничества между профильными научными организациями двух стран. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки инженерно-технических кадров для судостроительной отрасли и специалистов для торгового флота Индии на базе российских учебных заведений.