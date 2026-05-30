Россия и Индия договорились укреплять сотрудничество в морской сфере
Москва и Нью-Дели подтвердили намерение развивать взаимодействие в морской отрасли, включая военно-морское сотрудничество, судостроение и транспортные проекты. Об этом сообщили в Морской коллегии России по итогам российско-индийских консультаций, состоявшихся в Москве.
Переговоры провели председатель Морской коллегии Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии Аджит Довал. В ходе встречи стороны рассмотрели предложения по реализации совместных проектов в области судостроения и судоремонта, а также обсудили перспективы сотрудничества между профильными научными организациями двух стран. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки инженерно-технических кадров для судостроительной отрасли и специалистов для торгового флота Индии на базе российских учебных заведений.
Участники консультаций также обсудили развитие международных транспортных маршрутов, которые могут способствовать росту грузооборота между Россией и Индией. В Морской коллегии отметили, что стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия в военно-морской сфере.
Россия и Индия имеют хорошие партнерские отношения и в других сферах. 27 мая член верхней палаты индийского парламента Митхилеш Кумар заявил, что Индия не планирует останавливать импорт вооружений из России. По словам Кумара, Индия также планирует локализовать производство французских истребителей Rafale, российских истребителей Су и беспилотников.
Секретарь министерства нефти Индии Суджата Шарма 18 мая сообщил, что Индия закупает российскую нефть вне зависимости от наличия или отсутствия санкционных послаблений со стороны США. Шарма подчеркнула, что дефицита сырья нет, а необходимые объемы нефти были заранее законтрактованы.