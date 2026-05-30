CNY Бирж.10,487+0,26%UTAR9,93+0,81%BISVP11,59+0,7%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Главная / Политика /

WSJ: ОАЭ нанесли десятки ударов по Ирану в ходе конфликта

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) нанесли десятки авиаударов по территории Ирана с начала конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, удары продолжались в первые дни боевых действий и, предположительно, не прекратились даже после объявления перемирия в апреле. Отмечается, что операции проводились в координации с разведывательными структурами США и Израиля. В качестве целей, по информации источников газеты, рассматривались острова Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, а также ряд нефтехимических объектов. При этом эмиратская сторона официально отвергала обвинения в участии в агрессии против Ирана.

18 мая президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированного на 19 мая военного удара по Ирану после просьб лидеров Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Трампа, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян попросили его отложить атаку, поскольку в настоящее время идут «серьезные переговоры».

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ирана в ходе телефонного разговора 16 мая. Оба лидера подчеркнули важность продолжения политико-дипломатического процесса для выработки компромиссных мирных договоренностей с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.

