Repubblica: Италия направит военных и истребители в Румынию

Посольство РФ в Румынии 30 мая заявило, что страна использовала инцидент с упавшим беспилотником для дипломатической эскалации в отношении Москвы. При этом в румынском правительстве признали, что даже если компоненты дрона и взрывчатка имеют российское происхождение, это не будет доказательством того, что он был собран в России и был запущен с территории этой страны.