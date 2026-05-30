Repubblica: Италия направит военных и истребители в Румынию
Италия направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей в Румынию для участия в программе подготовки румынских вооруженных сил. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на правительственные источники.
По данным издания, операция начнется 15 июня и продлится не менее месяца. Часть итальянского контингента уже прибыла на одну из военных баз в Румынии. Речь идет не о миссии НАТО по воздушному патрулированию, а об отдельной программе обучения румынских военных с использованием авиации и инструкторского состава.
Как отмечает Repubblica, подготовка будет проходить на авиабазе в районе города Констанца, где также размещены около 4500 американских военнослужащих. Источники газеты утверждают, что решение о проведении операции было принято ранее, однако не афишировалось. При этом подчеркивается, что реализация программы стала более актуальной после инцидента с беспилотником в Галаце.
29 мая в городе Галаце беспилотник неизвестного происхождения врезался в крышу 10-этажного жилого дома. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.
Посольство РФ в Румынии 30 мая заявило, что страна использовала инцидент с упавшим беспилотником для дипломатической эскалации в отношении Москвы. При этом в румынском правительстве признали, что даже если компоненты дрона и взрывчатка имеют российское происхождение, это не будет доказательством того, что он был собран в России и был запущен с территории этой страны.