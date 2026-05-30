Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%UTAR9,93+0,81%BISVP11,59+0,7%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Repubblica: Италия направит военных и истребители в Румынию

Ведомости

Италия направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей в Румынию для участия в программе подготовки румынских вооруженных сил. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, операция начнется 15 июня и продлится не менее месяца. Часть итальянского контингента уже прибыла на одну из военных баз в Румынии. Речь идет не о миссии НАТО по воздушному патрулированию, а об отдельной программе обучения румынских военных с использованием авиации и инструкторского состава.

Как отмечает Repubblica, подготовка будет проходить на авиабазе в районе города Констанца, где также размещены около 4500 американских военнослужащих. Источники газеты утверждают, что решение о проведении операции было принято ранее, однако не афишировалось. При этом подчеркивается, что реализация программы стала более актуальной после инцидента с беспилотником в Галаце.

29 мая в городе Галаце беспилотник неизвестного происхождения врезался в крышу 10-этажного жилого дома. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.

Посольство РФ в Румынии 30 мая заявило, что страна использовала инцидент с упавшим беспилотником для дипломатической эскалации в отношении Москвы. При этом в румынском правительстве признали, что даже если компоненты дрона и взрывчатка имеют российское происхождение, это не будет доказательством того, что он был собран в России и был запущен с территории этой страны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте