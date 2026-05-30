Силы ПВО сбили почти 20 украинских дронов за 12 часов
Российские средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Дроны ВСУ были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и Республикой Крым.
Украинские военные нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции. В пресс-службе станции заявили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Представители ЗАЭС подчеркнули, что сейчас все системы станции функционируют в штатном режиме, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений.
По данным военного ведомства, российские военные за сутки перехватили и сбили 10 управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд американских РСЗО HIMARS, а также 352 беспилотника. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили позиции украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.