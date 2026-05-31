Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%KZOS59+0,17%RGSS0,188-0,32%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,56+0,18%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Генеральный инспектор бундесвера: Европе нужна ясность от США

Ведомости

Европе необходима ясность от США, особенно на фоне резких заявлений американского руководства. Так генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер ответил на колкости министра обороны США Пита Хегсета в адрес Европы, пишет Bloomberg.

Немецкий представитель подчеркнул, что Германия уже предприняла «огромное» наращивание оборонных расходов, взяв на себя обязательство достичь целевого показателя НАТО в 3,5% уже к 2029 г. – на шесть лет раньше согласованного срока. Он признал, что быстро нарастить необходимые возможности Европа не в состоянии.

Требования США о том, чтобы Европа самостоятельно заботилась о своей безопасности, ставят континент перед сложной проблемой, отметил Брейер. «Мы все поняли, что должны сами заботиться о своей безопасности, что должны взять на себя больше ответственности, но мы не можем нарастить необходимые возможности так быстро», – заявил он. При этом Бройер добавил, что США остаются «привержены» обороне Европы, а ключевое значение имеет прозрачность: если американские силы выводятся, Европа должна понимать, в какие сроки ей необходимо замещать эти возможности.

В НАТО заверили, что вывод войск США из ФРГ не ослабит оборону альянса

Политика / Международные новости

Хегсет на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре обратил внимание на подход европейских союзников к вопросам безопасности. Говоря об отношениях с партнерами в Азии, глава Пентагона отметил, что США адаптируются к условиям «без драм и морализаторства». Он указал, что «Европе стоило бы взять это на заметку».

В мае США начали процесс вывода около 5000 американских военнослужащих с полигона Графенвер в Германии. Решение о выводе может быть связано с недовольством президента США высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон продолжит сокращать военное присутствие в Европе и эти меры выйдут за рамки уже объявленного вывода 5000 военнослужащих из Германии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь