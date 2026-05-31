Генеральный инспектор бундесвера: Европе нужна ясность от США
Европе необходима ясность от США, особенно на фоне резких заявлений американского руководства. Так генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер ответил на колкости министра обороны США Пита Хегсета в адрес Европы, пишет Bloomberg.
Немецкий представитель подчеркнул, что Германия уже предприняла «огромное» наращивание оборонных расходов, взяв на себя обязательство достичь целевого показателя НАТО в 3,5% уже к 2029 г. – на шесть лет раньше согласованного срока. Он признал, что быстро нарастить необходимые возможности Европа не в состоянии.
Требования США о том, чтобы Европа самостоятельно заботилась о своей безопасности, ставят континент перед сложной проблемой, отметил Брейер. «Мы все поняли, что должны сами заботиться о своей безопасности, что должны взять на себя больше ответственности, но мы не можем нарастить необходимые возможности так быстро», – заявил он. При этом Бройер добавил, что США остаются «привержены» обороне Европы, а ключевое значение имеет прозрачность: если американские силы выводятся, Европа должна понимать, в какие сроки ей необходимо замещать эти возможности.
Хегсет на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре обратил внимание на подход европейских союзников к вопросам безопасности. Говоря об отношениях с партнерами в Азии, глава Пентагона отметил, что США адаптируются к условиям «без драм и морализаторства». Он указал, что «Европе стоило бы взять это на заметку».
В мае США начали процесс вывода около 5000 американских военнослужащих с полигона Графенвер в Германии. Решение о выводе может быть связано с недовольством президента США высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон продолжит сокращать военное присутствие в Европе и эти меры выйдут за рамки уже объявленного вывода 5000 военнослужащих из Германии.