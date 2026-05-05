В НАТО заверили, что вывод войск США из ФРГ не ослабит оборону альянса
Решение Вашингтона сократить военное присутствие в Германии не окажет влияния на оборонные возможности Североатлантического альянса. Об этом заявил представитель командования Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе Мартин О'Доннелл.
«В том, что касается наших способностей к сдерживанию и планов по обороне, это ничего не изменит. <...> Мы сейчас можем и в будущем сможем сдерживать [противника] и защищать всю территорию альянса», – подчеркнул он в интервью Euronews (цитата по ТАСС). О'Доннелл добавил, что речь идет о поэтапном выводе части сил в течение 6-12 месяцев, при этом конкретные детали операции еще прорабатываются.
Как писали 2 мая CBS News и Reuters, Пентагон принял решение вывести из Германии около 5000 американских военнослужащих. Решение принято на фоне разногласий президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В этот же день The New York Times со ссылкой на анонимных сотрудников Пентагона сообщила, что в военном ведомстве хотят, чтобы решение о выводе военнослужащих из Германии рассматривалось именно как наказание для Германии.
3 мая бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер заявил, что вывод военнослужащих США из Германии может негативно сказаться на экономике муниципалитетов, где размещены американские базы.