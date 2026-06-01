CNY Бирж.10,561+0,7%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 583,11+0,68%RTSI1 145,75+0,68%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,58-0,07%
Затягивание ближневосточного конфликта может привести к снижению нефтедобычи

Затягивание ближневосточного конфликта на срок до года может привести к частичному перекрытию Ормузского пролива, проведению ограниченной наземной операции США на островах Ирана в Ормузском проливе и возможной частичной блокировке Баб-эль-Мандебского пролива. К такому выводу пришли авторы доклада «Мир – 2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс».

Ущерб нефтегазовой инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов может оказаться существенным: нефтедобыча снизится на 15 млн барр./сутки в течение шести месяцев, а полное восстановление инфраструктуры возможно лишь к концу 2027 г.

Авторы доклада отмечают: существует более оптимистичный сценарий, при котором война США и Израиля против Ирана продлится до полугода. В этом случае снижение добычи может составить 7–10 млн барр./сутки в отдельные месяцы, а полное восстановление частично разрушенной нефтегазовой инфраструктуры произойдет к началу 2027 г.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в странах Персидского залива (включая Катар), пострадавших от блокады Ормузского пролива, в апреле составила 17,6 млн барр./сутки, что на 45%, или на 14,4 млн барр./сутки, ниже уровня февраля. Предложение нефти в мире снизилось на 12% к уровню февраля 2026 г.

Существует также вероятность третьего сценария с риском эскалации конфликта на несколько лет, отмечается в докладе. В этом случае не исключено, что состоится наземная операция США в Иране, минирование судоходной части Ормузского пролива и его закрытие на неопределенный срок, блокировка Баб-эль-Мандебского пролива, бомбардировка энергетической и IT-инфраструктуры и уничтожение опреснительных установок в странах Персидского залива.

«В этом случае будет нанесен непоправимый ущерб нынешней нефтегазовой инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. Полное восстановление и строительство новой инфраструктуры затянется на среднесрочную перспективу», – считают авторы доклада.

Данное исследование – второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством». Он подготовлен при участии Института исследований и экспертизы ВЭБ, Российской академии наук, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и других институтов.

