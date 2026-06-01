Доля бессрочных санкций за 15 лет выросла с 10 до 80%, подсчитали эксперты

Доля неотменяемых санкций в мире возросла с 10% в 2000 г. до 80% к 2015 г. – санкции по сути стали элементом новой нормальности мировой экономики, отмечают авторы доклада «Мир – 2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс». Санкции используются их инициаторами как несистемный механизм, «направленный на перераспределение рынков, технологическое сдерживание, удержание или привлечение инвестиций, изменение структуры глобальных цепочек создания стоимости», – говорится в исследовании.