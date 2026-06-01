Доля бессрочных санкций за 15 лет выросла с 10 до 80%, подсчитали эксперты
Доля неотменяемых санкций в мире возросла с 10% в 2000 г. до 80% к 2015 г. – санкции по сути стали элементом новой нормальности мировой экономики, отмечают авторы доклада «Мир – 2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс». Санкции используются их инициаторами как несистемный механизм, «направленный на перераспределение рынков, технологическое сдерживание, удержание или привлечение инвестиций, изменение структуры глобальных цепочек создания стоимости», – говорится в исследовании.
Согласно исследованию Global Sanctions Data Base, за период 1950–2023 гг. были инициированы 1547 санкционных кейса, тогда как только в 2023 г. – 223 новых кейса.
В отношении России санкции становятся все более наполненными, отмечают эксперты, и все больше компаний из третьих стран подпадают под вторичные санкции.
23 апреля Евросоюз утвердил 20-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 20 банков, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые в ЕС связывают с «теневым флотом». Кроме того, впервые был введен запрет на поставки в Киргизию станков с числовым программным управлением и радиооборудования. В ЕС объяснили это риском реэкспорта продукции в Россию.
В докладе отмечается, что в ответ на санкции формируется новая «теневая глобализация» – торговля не сокращается, а перераспределяется через третьи страны. Тем не менее участники международной торговли вынуждены нести дополнительные логистические издержки.
Это второй доклад в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством». Он подготовлен при участии института исследований и экспертизы ВЭБа, Российской академии наук, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и др.