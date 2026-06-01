OZON4 010,5+0,54%CNY Бирж.00%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI119,05+0,17%RGBITR784,17+0,26%
Медведев: в праймериз «Единой России» приняли участие 10 млн избирателей

Свыше 10 млн избирателей проголосовали в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев, его слова приводятся в Telegram-канале «ЕР».

«Всегда очень важно проявить свою гражданскую позицию даже на предварительном этапе», – сказал он.

Праймериз состоялось с 25 по 31 мая. По словам Медведева, конкурс на место в Государственную думу составил почти 12 человек, в региональные парламенты – семь человек на место. На процедуру заявились более 1300 участников специальной военной операции (по всем уровням выборов).

Итоги праймериз подведут на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии 1 июня.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте