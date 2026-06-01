Медведев: в праймериз «Единой России» приняли участие 10 млн избирателей
Свыше 10 млн избирателей проголосовали в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев, его слова приводятся в Telegram-канале «ЕР».
«Всегда очень важно проявить свою гражданскую позицию даже на предварительном этапе», – сказал он.
Праймериз состоялось с 25 по 31 мая. По словам Медведева, конкурс на место в Государственную думу составил почти 12 человек, в региональные парламенты – семь человек на место. На процедуру заявились более 1300 участников специальной военной операции (по всем уровням выборов).
Итоги праймериз подведут на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генерального совета партии 1 июня.