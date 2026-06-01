CNY Бирж.10,563+0,72%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 583,13+0,68%RTSI1 145,74+0,68%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,58-0,07%
FT: Норвегия задумалась о пересмотре отношений с Евросоюзом

Власти Норвегии допускают пересмотр подхода к отношениям с Евросоюзом на фоне изменений в нынешнем «безумном мире». Об этом заявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде, сообщает Financial Times.

По словам главы МИДа, условия, в которых норвежцы дважды отвергали вступление в ЕС на референдумах, существенно изменились. Теперь международная обстановка стала более сложной, а те направления европейской интеграции, к которым Осло решил не присоединяться, приобретают все большее значение.

Норвегия не входит в ЕС, но с 1994 г. является участником Европейской экономической зоны и одним из государств – учредителей Европейской ассоциации свободной торговли. Эйде напомнил, что на референдумах 1972 и 1994 гг. одним из главных аргументов против вступления в ЕС были вопросы рыболовства и сельского хозяйства. По его словам, споры вокруг этой темы были настолько острыми, что «разрушили браки и семьи».

Министр отметил, что при присоединении к Европейской экономической зоне в 1994 г. Норвегия сделала ставку на участие в едином рынке. Однако за прошедшие более чем 30 лет ситуация изменилась. По его словам, «благоприятный мир исчез», а развитие мировой экономики и политики заставляет ЕС активнее использовать инструменты торговой политики и таможенного регулирования.

FT отмечает, что, несмотря на поддержку идеи членства в ЕС со стороны премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере и самого Эйде, проведение нового референдума в ближайшее время не планируется. Как отмечает издание, большинство норвежцев, по данным опросов, по-прежнему выступают против вступления страны в Евросоюз.

28 февраля заместитель министра иностранных дел Норвегии Мария Вартерессиан заявляла, что вопрос о вступлении страны в Евросоюз может быть вынесен на референдум в течение ближайших десяти лет. Тогда она заявляла о росте поддержки более тесного сотрудничества с ЕС на основе соглашения о Европейской экономической зоне.

