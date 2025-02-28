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МИД Норвегии допускает проведение референдума о вступлении в ЕС через 10 лет

Ведомости

Норвегия в третий раз может провести референдум о вступлении в Евросоюз через 10 лет, считает заместитель министра иностранных дел страны Мария Вартерессиан. Об этом она заявила в интервью испанской газете El Pais.

«Я бы сказала, что это реалистично [проведение референдума], но не в данный момент. Результат, вероятно, будет не в пользу вступления в союз. <...> Я считаю, что новый референдум, скорее всего, состоится через 10 лет, чем через два года», – сказала она.

Вартерессиан отметила, что среди норвежцев «растет понимание и поддержка более тесного сотрудничества с ЕС на основе соглашения о Европейской экономической зоне (ЕЭЗ)».

Норвегия в прошлом проводила референдумы о вступлении в Евросоюз дважды – в 1972 и 1994 гг. В обоих случаях граждане страны проголосовали против вступления в объединение. Противники вступления в 1990-х отмечали, что присоединение к еврозоне может означать потерю суверенитета. Также выделялось различие в экономической структуре Норвегии и ЕС, отмечалось, что королевство является крупным экспортером нефти и газа.

Против присоединения в 1994 г. проголосовали более 1,5 млн избирателей (52,2% голосов) при явке 89,1%, за присоединение к ЕС – 1,39 млн (47,8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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