МИД Норвегии допускает проведение референдума о вступлении в ЕС через 10 лет
Норвегия в третий раз может провести референдум о вступлении в Евросоюз через 10 лет, считает заместитель министра иностранных дел страны Мария Вартерессиан. Об этом она заявила в интервью испанской газете El Pais.
«Я бы сказала, что это реалистично [проведение референдума], но не в данный момент. Результат, вероятно, будет не в пользу вступления в союз. <...> Я считаю, что новый референдум, скорее всего, состоится через 10 лет, чем через два года», – сказала она.
Вартерессиан отметила, что среди норвежцев «растет понимание и поддержка более тесного сотрудничества с ЕС на основе соглашения о Европейской экономической зоне (ЕЭЗ)».
Норвегия в прошлом проводила референдумы о вступлении в Евросоюз дважды – в 1972 и 1994 гг. В обоих случаях граждане страны проголосовали против вступления в объединение. Противники вступления в 1990-х отмечали, что присоединение к еврозоне может означать потерю суверенитета. Также выделялось различие в экономической структуре Норвегии и ЕС, отмечалось, что королевство является крупным экспортером нефти и газа.
Против присоединения в 1994 г. проголосовали более 1,5 млн избирателей (52,2% голосов) при явке 89,1%, за присоединение к ЕС – 1,39 млн (47,8%).