Президентский аккаунт Обамы в Instagram взломали

Официальная страница экс-президента США Барака Обамы в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) была взломана. На ней появились посты, сгенерированные искусственным интеллектом с подписью о захвате Белого дома шиитами, сообщил портал TMZ.

В описании к аккаунту Обамы появились слова: «Здесь нет Белого дома, есть Шиитский дом». Были также опубликованы две истории. В первой – фотография командующего элитным иранским спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, на второй он стоит вместе с командиром иракской группировки шиитских ополченцев Абу Махди аль-Мухандисом. Во второй истории также есть надпись с угрозами в сторону действующего президента США Дональда Трампа.

Портал пишет, что представитель Meta подтвердил взлом и сообщил, что хакерский контент со страницы экс-президента удалили.

У Обамы есть своя личная страница, а взлому подвергся аккаунт времен его президентства. Последний официальный пост в нем был опубликован 20 января 2017 г.

Весной 2019 г. США признали иранский КСИР террористической организацией. 3 января 2020 г. американские ВВС нанесли ракетный удар по колонне автомобилей близ аэропорта Багдада, убив командующего элитным иранским спецподразделением «Аль-Кудс» КСИРа Касема Сулеймани, командира иракской группировки шиитских ополченцев Абу Махди аль-Мухандиса и еще шесть человек. Операция была проведена по приказу Дональда Трампа.

