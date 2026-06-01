Президентский аккаунт Обамы в Instagram взломали
Официальная страница экс-президента США Барака Обамы в Instagram
В описании к аккаунту Обамы появились слова: «Здесь нет Белого дома, есть Шиитский дом». Были также опубликованы две истории. В первой – фотография командующего элитным иранским спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, на второй он стоит вместе с командиром иракской группировки шиитских ополченцев Абу Махди аль-Мухандисом. Во второй истории также есть надпись с угрозами в сторону действующего президента США Дональда Трампа.
Портал пишет, что представитель Meta подтвердил взлом и сообщил, что хакерский контент со страницы экс-президента удалили.
У Обамы есть своя личная страница, а взлому подвергся аккаунт времен его президентства. Последний официальный пост в нем был опубликован 20 января 2017 г.
Весной 2019 г. США признали иранский КСИР террористической организацией. 3 января 2020 г. американские ВВС нанесли ракетный удар по колонне автомобилей близ аэропорта Багдада, убив командующего элитным иранским спецподразделением «Аль-Кудс» КСИРа Касема Сулеймани, командира иракской группировки шиитских ополченцев Абу Махди аль-Мухандиса и еще шесть человек. Операция была проведена по приказу Дональда Трампа.