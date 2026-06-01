Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Телеграмму, адресованную участникам и гостям праздничных мероприятий, опубликовал Кремль.

Президент отметил работу Российского детского фонда, благодаря которой в Москве проходят праздничные встречи ребят из разных регионов России и Белоруссии. Путин подчеркнул, что вопросу воспитания детей в России уделяется приоритетное внимание и такие организации, как фонд, вносят достойный вклад в решение этой масштабной задачи.

Проект помогает детям в самореализации и поддерживает их в сложных жизненных ситуациях, отметил он. Особая миссия фонда – в оказании помощи детям и семьям участников спецоперации, добавил президент.

Путин также пожелал участникам праздничной встречи обрести новых друзей и мудрых наставников, успехов в учебе, труде, творчестве и спорте.

В День защиты детей Путин в Кремле вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей. Такую награду получают родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей и которые заботятся об их здоровье, образовании и физическом, духовном, нравственном развитии.

