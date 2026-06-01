Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

В День защиты детей Путин в Кремле вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей. Такую награду получают родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей и которые заботятся об их здоровье, образовании и физическом, духовном, нравственном развитии.