Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,566+0,75%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 582,63+0,66%RTSI1 145,53+0,66%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,58-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поручил продлить срок службы 70-летним чиновникам в новых регионах

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок службы чиновникам старше 70 лет в новых регионах. Это следует из поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества. Список опубликован на сайте Кремля.

Речь идет о чиновниках в муниципальных образованиях на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Поручение дано правительству РФ с докладом до 1 декабря.

Согласно законодательству, предельный срок нахождения на госслужбе – 65 лет. В исключительных случаях он может быть продлен до 70 лет. В марте 2021 г. Госдума приняла закон о разрешении назначаемым президентом чиновникам работать после 70 лет.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь