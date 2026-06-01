Путин поручил продлить срок службы 70-летним чиновникам в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок службы чиновникам старше 70 лет в новых регионах. Это следует из поручений по итогам встречи с представителями муниципального сообщества. Список опубликован на сайте Кремля.
Речь идет о чиновниках в муниципальных образованиях на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Поручение дано правительству РФ с докладом до 1 декабря.
Согласно законодательству, предельный срок нахождения на госслужбе – 65 лет. В исключительных случаях он может быть продлен до 70 лет. В марте 2021 г. Госдума приняла закон о разрешении назначаемым президентом чиновникам работать после 70 лет.