Россия откроет посольства в Гамбии и на Коморских островах
Москва откроет дипломатические представительства в Гамбии, Либерии Того и на Коморских островах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.
В Гамбии российская сторона назначила посла, на Коморах он «почти назначен», рассказал Башкин. Российский посольства начнут работу в этих странах в ближайшее время.
25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает намерение африканских государств открыть диппредставительства в Москве и готова содействовать этому процессу. В 2025 г. начали работу российские посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Тогда же он анонсировал открытие представительств в Гамбии, Либерии и Того.