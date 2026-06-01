Россия откроет посольства в Гамбии и на Коморских островах

25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает намерение африканских государств открыть диппредставительства в Москве и готова содействовать этому процессу. В 2025 г. начали работу российские посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Тогда же он анонсировал открытие представительств в Гамбии, Либерии и Того.