CNY Бирж.10,566+0,75%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 582,63+0,66%RTSI1 145,53+0,66%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,58-0,07%
Политика

Россия откроет посольства в Гамбии и на Коморских островах

Ведомости

Москва откроет дипломатические представительства в Гамбии, Либерии Того и на Коморских островах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

В Гамбии российская сторона назначила посла, на Коморах он «почти назначен», рассказал Башкин. Российский посольства начнут работу в этих странах в ближайшее время.

25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает намерение африканских государств открыть диппредставительства в Москве и готова содействовать этому процессу. В 2025 г. начали работу российские посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Тогда же он анонсировал открытие представительств в Гамбии, Либерии и Того.

