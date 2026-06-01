Путин в День защиты детей встретится с детским омбудсменом

В 2025 г. на аналогичной встрече с детским омбудсменом президент поддержал ее предложение о преобразовании всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во всероссийскую службу помощи семье. Львова-Белова тогда рассказала, что каждый четвертый ребенок в детских учреждениях оказался там необоснованно. По ее мнению, во многих случаях этого можно было бы избежать, оказав семье своевременную поддержку. Омбудсмен поясняла, что реализация предложенных мер поможет к 2030 г. сократить число детей в учреждениях в два раза.