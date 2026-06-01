Путин в День защиты детей встретится с детским омбудсменом
Президент Владимир Путин в День защиты детей проведет в Кремле встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент также примет протоиерея Александра Ткаченко, возглавляющего фонд «Круг добра». Организация занимается сбором и распределением средств для помощи детям с тяжелыми орфанными заболеваниями.
«Далее в Кремле Путин вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» – тоже по случаю этого знаменательного дня», – пояснил Песков.
Представитель Кремля отметил, что график главы государства сегодня будет насыщенным. По его словам, во второй половине дня может состояться еще одно рабочее совещание, о котором Кремль сообщит дополнительно, если оно будет подтверждено.
В 2025 г. на аналогичной встрече с детским омбудсменом президент поддержал ее предложение о преобразовании всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во всероссийскую службу помощи семье. Львова-Белова тогда рассказала, что каждый четвертый ребенок в детских учреждениях оказался там необоснованно. По ее мнению, во многих случаях этого можно было бы избежать, оказав семье своевременную поддержку. Омбудсмен поясняла, что реализация предложенных мер поможет к 2030 г. сократить число детей в учреждениях в два раза.