Путин в День защиты детей встретится с детским омбудсменом

Ведомости

Президент Владимир Путин в День защиты детей проведет в Кремле встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент также примет протоиерея Александра Ткаченко, возглавляющего фонд «Круг добра». Организация занимается сбором и распределением средств для помощи детям с тяжелыми орфанными заболеваниями.

«Далее в Кремле Путин вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» – тоже по случаю этого знаменательного дня», – пояснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что график главы государства сегодня будет насыщенным. По его словам, во второй половине дня может состояться еще одно рабочее совещание, о котором Кремль сообщит дополнительно, если оно будет подтверждено.

В 2025 г. на аналогичной встрече с детским омбудсменом президент поддержал ее предложение о преобразовании всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во всероссийскую службу помощи семье. Львова-Белова тогда рассказала, что каждый четвертый ребенок в детских учреждениях оказался там необоснованно. По ее мнению, во многих случаях этого можно было бы избежать, оказав семье своевременную поддержку. Омбудсмен поясняла, что реализация предложенных мер поможет к 2030 г. сократить число детей в учреждениях в два раза.

