В Полтаве запретили русскоязычный контент

В апреле министр культуры Украины Татьяна Бережная со ссылкой на результаты исследования сообщала, что около 70% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент. По ее словам, почти четверть из них делают это ежедневно. Причем украинские пользователи поступают так не из идеологических убеждений и взглядов, а смотрят такой контент по привычке, так как русскоязычного контента много. В феврале Бережная говорила, что на Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу. Петиция на эту тему набрала необходимое количество голосов.