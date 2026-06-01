CNY Бирж.10,612+1,19%VEON-RX58,8+1,55%CHKZ16 300+0,93%IMOEX2 576,19+0,41%RTSI1 142,68+0,41%RGBI118,54-0,26%RGBITR780,88-0,16%
В Полтаве запретили русскоязычный контент

Городской совет украинской Полтавы наложил запрет на публикацию и распространение русскоязычного контента. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, ее слова приводит РБК.

Запрещена публикация «русскоязычного культурного продукта» в транспорте, в заведениях общественного питания, на торговых площадках и в других публичных пространствах Полтавы. Кроме того, не разрешается публично использовать русскоязычные книги, музыку, фильмы, а также театральные постановки, культурно-образовательные мероприятия и др.

В апреле министр культуры Украины Татьяна Бережная со ссылкой на результаты исследования сообщала, что около 70% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент. По ее словам, почти четверть из них делают это ежедневно. Причем украинские пользователи поступают так не из идеологических убеждений и взглядов, а смотрят такой контент по привычке, так как русскоязычного контента много. В феврале Бережная говорила, что на Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу. Петиция на эту тему набрала необходимое количество голосов.

