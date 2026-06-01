Политика

Приморские власти отложили строительство белорусского порта

Проект по созданию белорусского порта в российском Приморском крае отложен. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко.

«По этому проекту: мы его держим в резерве. Когда экономическая ситуация сложится чуть получше, мы его обязательно запустим. Время санкционного давления, нужно немножко переждать», – сказал он (цитата по «БелТА»).

В марте 2025 г. Кожемяко также говорил, что проект по созданию белорусского порта в Приморье отложен по финансовым причинам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал в начале 2023 г. ускорить строительство белорусских портов в России. До этого он заявлял, что после его просьбы президент РФ Владимир Путин распорядился начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских калийных удобрений.

