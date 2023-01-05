Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции потребовал ускорить строительство портов республики в России, передает «БелТА».
«То, что вы просили меня решить на уровне президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым — начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», – сказал он.
Ранее в феврале Лукашенко заявил, что после его просьбы президент РФ Владимир Путин распорядился начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских калийных удобрений. На фоне западных санкций весной 2021 г. Белоруссия частично переориентировала экспорт нефтепродуктов на порты России из Литвы и Латвии. А из-за новых санкций США против «Беларуськалия» правительство Литвы расторгло с 1 февраля 2022 г.
Как отмечает «БелТА», в августе Лукашенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин лично показал ему все порты Санкт-Петербурга и предложил ему выбрать любое направление.
«Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить», – сказал он тогда.
Тогда же премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск принял решение о создании порта на северо-западе России. Головченко тогда добавил, что речь идет о всех видах грузов: удобрениях, лесных и накатных грузах, а также контейнерных перевозках. В каком порту, во сколько обойдется проект и как долго он будет реализовываться, чиновник уточнять отказался, пообещав обо всем рассказать после закрытия сделки.
Как отмечает ТАСС, сейчас для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано 14 портов РФ.