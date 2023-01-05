Газета
Экономика

Лукашенко потребовал ускорить строительство белорусских портов в России

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам экспорта белорусской продукции потребовал ускорить строительство портов республики в России, передает «БелТА».

«То, что вы просили меня решить на уровне президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым — начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», – сказал он.

Ранее в феврале Лукашенко заявил, что после его просьбы президент РФ Владимир Путин распорядился начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских калийных удобрений. На фоне западных санкций весной 2021 г. Белоруссия частично переориентировала экспорт нефтепродуктов на порты России из Литвы и Латвии. А из-за новых санкций США против «Беларуськалия» правительство Литвы расторгло с 1 февраля 2022 г.

Как отмечает «БелТА», в августе Лукашенко рассказал, что президент РФ Владимир Путин лично показал ему все порты Санкт-Петербурга и предложил ему выбрать любое направление. 

«Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить», – сказал он тогда.

Ранее по теме: Грузооборот морских портов России вернулся на допандемийный уровень

Тогда же премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск принял решение о создании порта на северо-западе России. Головченко тогда добавил, что речь идет о всех видах грузов: удобрениях, лесных и накатных грузах, а также контейнерных перевозках. В каком порту, во сколько обойдется проект и как долго он будет реализовываться, чиновник уточнять отказался, пообещав обо всем рассказать после закрытия сделки. 

Как отмечает ТАСС, сейчас для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано 14 портов РФ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных