Газета
Экономика

Белоруссия построит порт на северо-западе России

Ведомости

Власти Белоруссии приняли решение о создании порта на северо-западе России, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает «БелТА».

«Президенту были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время. Это северо-западный регион Российской Федерации», – заявил он.

Головченко добавил, что речь идет о всех видах грузов: удобрениях, лесных и накатных грузах, а также контейнерных перевозках. В каком порту, во сколько обойдется проект и как долго он будет реализовываться, чиновник уточнять отказался, пообещав обо всем рассказать после закрытия сделки.

«Но проект заработает уже в самое ближайшее время. До конца этого года точно», — добавил он.

Головченко также рассказал, что на данный момент Белоруссия сотрудничает с девятью российскими портами на разных морях, по итогам первого полугодия этого года экспорт через российские порты увеличился на 2 млн т различных грузов.

Ранее в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после его просьбы российский лидер Владимир Путин распорядился начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских калийных удобрений. На фоне западных санкций весной 2021 г. Белоруссия частично переориентировала экспорт нефтепродуктов на порты России из Литвы и Латвии. А из-за новых санкций США против «Беларуськалия» правительство Литвы расторгло с 1 февраля 2022 г. договор «Литовских железных дорог» на транзит белорусских удобрений в порт Клайпеды. Украина с 16 февраля также ввела ограничения на транзит калия.

В мае первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков сообщил, что прямое влияние западных санкций затронуло порядка 20% белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть. С июня европейские рынки оказались закрыты для белорусской древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин на $1,8 млрд, говорил он. ВВП Беларуси на фоне санкций за первое полугодие снизился на 4,2%, следует из данных Белстата.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных