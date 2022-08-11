Белоруссия построит порт на северо-западе России
Власти Белоруссии приняли решение о создании порта на северо-западе России, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает «БелТА».
«Президенту были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время. Это северо-западный регион Российской Федерации», – заявил он.
Головченко добавил, что речь идет о всех видах грузов: удобрениях, лесных и накатных грузах, а также контейнерных перевозках. В каком порту, во сколько обойдется проект и как долго он будет реализовываться, чиновник уточнять отказался, пообещав обо всем рассказать после закрытия сделки.
«Но проект заработает уже в самое ближайшее время. До конца этого года точно», — добавил он.
Головченко также рассказал, что на данный момент Белоруссия сотрудничает с девятью российскими портами на разных морях, по итогам первого полугодия этого года экспорт через российские порты увеличился на 2 млн т различных грузов.
Ранее в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после его просьбы российский лидер Владимир Путин распорядился начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских калийных удобрений. На фоне западных санкций весной 2021 г. Белоруссия частично переориентировала экспорт нефтепродуктов на порты России из Литвы и Латвии. А из-за новых санкций США против «Беларуськалия» правительство Литвы расторгло с 1 февраля 2022 г. договор «Литовских железных дорог» на транзит белорусских удобрений в порт Клайпеды. Украина с 16 февраля также ввела ограничения на транзит калия.
В мае первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков сообщил, что прямое влияние западных санкций затронуло порядка 20% белорусской экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть. С июня европейские рынки оказались закрыты для белорусской древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин на $1,8 млрд, говорил он. ВВП Беларуси на фоне санкций за первое полугодие снизился на 4,2%, следует из данных Белстата.
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