Белоруссия построит порт на северо-западе России

Ранее в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после его просьбы российский лидер Владимир Путин распорядился начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских калийных удобрений. На фоне западных санкций весной 2021 г. Белоруссия частично переориентировала экспорт нефтепродуктов на порты России из Литвы и Латвии. А из-за новых санкций США против «Беларуськалия» правительство Литвы расторгло с 1 февраля 2022 г. договор «Литовских железных дорог» на транзит белорусских удобрений в порт Клайпеды. Украина с 16 февраля также ввела ограничения на транзит калия.