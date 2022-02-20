Россия может построить в Ленобласти терминал для белорусских удобрений

Россия может построить в Ленобласти терминал для белорусских удобренийИнвесторы проекта не подпадут под санкции, считают эксперты
Президент России Владимир Путин распорядился «немедленно» начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских калийных удобрений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. На пресс-конференции после переговоров в Москве 18 февраля Лукашенко заявил: «Я его [Путина] попросил, чтобы помогли нам россияне <...> деньги на это есть, чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов». Он также подчеркнул, что если белорусские грузы уйдут с Украины и из Литвы, которая на 30% формировала свой бюджет за счет их транзита, то они туда уже не вернутся.
На фоне западных санкций весной 2021 г. Белоруссия частично переориентировала экспорт нефтепродуктов на порты России из Литвы и Латвии. А из-за новых санкций США против «Беларуськалия» правительство Литвы расторгло с 1 февраля 2022 г. договор «Литовских железных дорог» на транзит белорусских удобрений в порт Клайпеды («Ведомости» писали об этом 2 февраля). Украина с 16 февраля также ввела ограничения на транзит калия.