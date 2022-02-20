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Россия может построить в Ленобласти терминал для белорусских удобрений

Инвесторы проекта не подпадут под санкции, считают эксперты
Ксения Потаева Василий Милькин
Строительство порта может оказаться единственным вариантом для сохранения стабильности экспорта «Беларуськалия» / Андрей Александров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин распорядился «немедленно» начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских калийных удобрений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. На пресс-конференции после переговоров в Москве 18 февраля Лукашенко заявил: «Я его [Путина] попросил, чтобы помогли нам россияне <...> деньги на это есть, чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов». Он также подчеркнул, что если белорусские грузы уйдут с Украины и из Литвы, которая на 30% формировала свой бюджет за счет их транзита, то они туда уже не вернутся.

На фоне западных санкций весной 2021 г. Белоруссия частично переориентировала экспорт нефтепродуктов на порты России из Литвы и Латвии. А из-за новых санкций США против «Беларуськалия» правительство Литвы расторгло с 1 февраля 2022 г. договор «Литовских железных дорог» на транзит белорусских удобрений в порт Клайпеды («Ведомости» писали об этом 2 февраля). Украина с 16 февраля также ввела ограничения на транзит калия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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