Россия может построить в Ленобласти терминал для белорусских удобрений

Президент России Владимир Путин распорядился «немедленно» начать строить под Петербургом терминал для перевалки белорусских калийных удобрений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. На пресс-конференции после переговоров в Москве 18 февраля Лукашенко заявил: «Я его [Путина] попросил, чтобы помогли нам россияне <...> деньги на это есть, чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов». Он также подчеркнул, что если белорусские грузы уйдут с Украины и из Литвы, которая на 30% формировала свой бюджет за счет их транзита, то они туда уже не вернутся.