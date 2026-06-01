В МИДе разъяснили статус Саудовской Аравии в БРИКС
Саудовская Аравия формально не отказывалась от приглашения в БРИКС, но с 2024 г. не участвовала в мероприятиях организации. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко на Международном научно-экспертном форуме «Россия – Ближний Восток», передает корреспондент «Ведомостей».
В феврале 2025 г. посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщал «РИА Новости», что Саудовская Аравия уже участвовала в ряде мероприятий по линии БРИКС, но стране требуется дополнительное время для принятия решения о своем вступлении.
Князев говорил, что Москва готова спокойно и с уважением его ожидать. По его словам, Россия исходит из того, что Саудовская Аравия вошла в БРИКС в качестве полноценного члена с 1 января 2024 г.
Саудовская Аравия была приглашена в БРИКС в августе 2023 г. по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Тогда в объединение также пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран и ОАЭ. Профессор СПбГУ, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Виктор Хейфец тогда говорил «Ведомостям», что вступление в БРИКС Саудовской Аравии и ОАЭ может облегчить взаимодействие с этими странами по линии ОПЕК+ и создать для объединения более понятные правила игры на нефтяном рынке.