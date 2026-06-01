Главная / Политика /

США сообщили о перехвате двух иранских ракет над Кувейтом

Ведомости

Американские военные перехватили две иранские баллистические ракеты, нацеленные на военный контингент в Кувейте. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США.

Военные уточнили, что инцидент произошел около 23:00 по восточному времени США. В заявлении подчеркивается, что в результате произошедшего никто из американского персонала не пострадал.

Как сообщало агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские военные объявили о проведении ответной операции против американской авиабазы после удара по острову Сирик. По данным агентства, американские силы нанесли удар по вышке связи на острове Сирик. После этого воздушно-космические силы КСИР провели ответную атаку по авиабазе, которая, как утверждается, использовалась для нанесения удара по иранской территории. В КСИР заявили, что в ходе операции были поражены все намеченные цели.

Иранские военные также предупредили о готовности к более жестким действиям в случае новых атак со стороны США.

30 мая Bloomberg писал, что в результате ракетного удара Ирана по авиабазе США в Кувейте пострадали пять американцев. Граждане США получили легкие ранения. Среди них были как гражданские лица, так и военнослужащие. В результате удара два беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью около $30 млн каждый получили серьезные повреждения, один из них уничтожен.

Хотите скрыть рекламу?