США сообщили о перехвате двух иранских ракет над Кувейтом

Как сообщало агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские военные объявили о проведении ответной операции против американской авиабазы после удара по острову Сирик. По данным агентства, американские силы нанесли удар по вышке связи на острове Сирик. После этого воздушно-космические силы КСИР провели ответную атаку по авиабазе, которая, как утверждается, использовалась для нанесения удара по иранской территории. В КСИР заявили, что в ходе операции были поражены все намеченные цели.