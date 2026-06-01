CNY Бирж.10,642+1,47%MGTS1 246-4,45%VEON-RX58,2+0,52%IMOEX2 566,61+0,04%RTSI1 129,99-0,7%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Швеция обновила арктическую стратегию

Правительство Швеции представило новую арктическую стратегию, в которой определены актуальные приоритеты страны в регионе на фоне изменений в сфере безопасности и растущего международного интереса к Арктике. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Швеции.

По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, новая стратегия учитывает как внешнеполитические, так и внутренние интересы страны.

«Новая арктическая стратегия отражает серьезную ситуацию в области безопасности и возросший международный интерес к региону. Для нас как для арктического государства это означает особую ответственность и большее влияние Швеции», – отметила она.

В шведском МИДе отметили, что документ подготовлен с учетом наиболее сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны. Отдельное внимание в стратегии уделено последствиям вступления страны в НАТО. В ведомстве считают, что членство Швеции и Финляндия усиливает оборонный потенциал альянса на Крайнем Севере и способствует укреплению связей между Балтийским регионом и Арктикой.

Представленная стратегия направлена на рассмотрение в парламент.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Уппсале заявил о передаче Украине 16 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen модификаций C/D. Поставка запланирована на начало 2027 г.

В октябре 2025 г. Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по продаже Украине 100-150 новейших JAS 39 Gripen E/F. Шведская компания Saab готовится открыть на Украине завод по их производству.

