Швеция обновила арктическую стратегию
Правительство Швеции представило новую арктическую стратегию, в которой определены актуальные приоритеты страны в регионе на фоне изменений в сфере безопасности и растущего международного интереса к Арктике. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Швеции.
По словам главы МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард, новая стратегия учитывает как внешнеполитические, так и внутренние интересы страны.
«Новая арктическая стратегия отражает серьезную ситуацию в области безопасности и возросший международный интерес к региону. Для нас как для арктического государства это означает особую ответственность и большее влияние Швеции», – отметила она.
В шведском МИДе отметили, что документ подготовлен с учетом наиболее сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны. Отдельное внимание в стратегии уделено последствиям вступления страны в НАТО. В ведомстве считают, что членство Швеции и Финляндия усиливает оборонный потенциал альянса на Крайнем Севере и способствует укреплению связей между Балтийским регионом и Арктикой.
Представленная стратегия направлена на рассмотрение в парламент.
